Началась сборка первой кабины для большегрузов модельного ряда К5

На заводе КАМАЗа началась серийная сборка кабины для новых грузовиков модельного ряда К5.

До конца года предприятие планирует выпустить 40 новых кабин. Ранее сообщалось, что в 2018 году будет выпущено 40 единиц автомобилей КамАЗ-54901. Все эти машины будут направлены на испытания партнерам российской компании.

Напомним, в КамАЗ-54901 будет устанавливаться новая кабина, дизайн которой полностью оригинальный, а вот каркас позаимствован у Mercedes Benz Actros.

КамАЗ-54901 получил новый двигатель Р6 и как было отмечено, его межсервисный интервал составляет 150 тысяч км. Ресурс мотора заявлен 1,2 млн км.

Мощность данного силового агрегата составляет от 380 до 550 л.с. в зависимости от модификации.

Трансмиссия в автомобиле 12-ступенчатая автоматическая ZF Traxon.