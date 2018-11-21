Ford в следующем месяце раньше запланированного срока может закрыть российские предприятия.
Компания Ford планирует остановить еще два завода в России
21.11.2018 21:55
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В компании уже прекратили выпускать автомобили на предприятии в Набережных Челнах.
Остановка конвертной линии связана с выполнением годового плана. В декабре в корпоративный отпуск еще отправят коллектив предприятий во Всеволожске и Елабуге, а когда именно он начнется в Ford Sollers пока не решили.
Но было сказано, что сотрудники автопредприятий получат в конце следующего месяца оплачиваемый в размере 2/3 зарплаты двухнедельный отпуск.
Предположительно простой на заводах Ford Sollers начнется в середине декабря.
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