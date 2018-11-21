Компания Ford планирует остановить еще два завода в России

Ford в следующем месяце раньше запланированного срока может закрыть российские предприятия.

В компании уже прекратили выпускать автомобили на предприятии в Набережных Челнах.

Остановка конвертной линии связана с выполнением годового плана. В декабре в корпоративный отпуск еще отправят коллектив предприятий во Всеволожске и Елабуге, а когда именно он начнется в Ford Sollers пока не решили.

Но было сказано, что сотрудники автопредприятий получат в конце следующего месяца оплачиваемый в размере 2/3 зарплаты двухнедельный отпуск.

Предположительно простой на заводах Ford Sollers начнется в середине декабря.