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Компания Ford представила «внедорожный» Ford Focus Active

Новости
22.11.2018 01:34
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Американский автопроизводитель провел презентацию новых версий хэтчбека и универсала Ford Focus.

Теперь для нового Ford Focus стали доступны внедорожные версии Focus Active. Отличаться хэтчбек и универсал от обычных версий будут увеличенным клиренсом, пластиковой защитой кузова, перенастроенной подвеской, колесными дисками, а также наличием двух новых режимов езды.

В числе последних будут режимы Slippery и Trail, предназначенные для движения по бездорожью. Помимо этого автомобили в таких версиях будут доступны с расширенным списком оборудования.

Автомобили уже предлагаются для заказа на европейском рынке, а их серийная сборка налажена на предприятии в Германии.

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