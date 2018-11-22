Компания Ford представила «внедорожный» Ford Focus Active

Теперь для нового Ford Focus стали доступны внедорожные версии Focus Active. Отличаться хэтчбек и универсал от обычных версий будут увеличенным клиренсом, пластиковой защитой кузова, перенастроенной подвеской, колесными дисками, а также наличием двух новых режимов езды.

В числе последних будут режимы Slippery и Trail, предназначенные для движения по бездорожью. Помимо этого автомобили в таких версиях будут доступны с расширенным списком оборудования.

Автомобили уже предлагаются для заказа на европейском рынке, а их серийная сборка налажена на предприятии в Германии.