Китайский бренд на российском рынке в прошлом месяце показал хорошую динамику продаж. В отчетный период российские дилеры Haval реализовали 358 автомобилей. Таким образом, продажи автомобилей Haval в России выросли в октябре в 2 раза.

С начала года производитель реализовал 2 196 кроссоверов и внедорожников, а это на 49 процентов лучше. Чаще всего в России продается кроссовер Haval H6.

Его результат с начала года составили 1 522 ед., что на 33% больше. Внедорожник Haval H9 с результатом 307 проданных экземпляров является второй самой продаваемой моделью бренда.

Его продажи в этом году выросли на 166 процентов. Еще компания реализовала на рынке 268 кроссоверов Haval H2 и 98 кроссоверов Haval H6 Coupe.