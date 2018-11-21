Mitsubishi представила обновленный минивэн Mitsubishi Delica

Японская компания провела презентацию обновленной версии своего минивэна Mitsubishi Delica D:5, который позиционируется как автомобиль 2019 модельного года.

Обновление затронуло габариты модели. В частности на 71 мм выросла длина и высота, а вот дорожный просвет был уменьшен до 185 мм.

В итоге обновленный минивэн получил следующие габариты: 4 800/1 795/1 875 мм, колесная база — 2 850 мм. Дизайнерские решения в экстерьере были использованы от Xpander, а в салоне предлагается увеличенный экран мультимедийной системы, измененная консоль, а также новые сидения.

Список оборудования Mitsubishi Delica D:5 2019 пополнился адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, мониторинга слепых зон, распознавания пешеходов и помощи при парковке.

Еще среди изменений стоит отметить появление новой модификации Urban Gear со, в которой будет предлагаться более массивная решетка радиатора, иной аэродинамический обвес, а также кожаный салон.

Моторная гамма автомобиля представлена 145-сильным 2,3-литровым двигателем, который выдает 145 л.с мощности при 380 Нм и работает в паре с восьмискоростным автоматом.

Система привода будет на передние колеса, а опционально можно заказать полный привод. В Японии обновленный минивэн оценили в 3,85 млн йен или 2,26 млн рублей.