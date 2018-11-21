Запах в новых автомобилях испортят ради китайцев

Ford решила ради китайских клиентов избавится от запахов в новых автомобилях компании.

Новая машина всегда имеет ряд запахов, которые издают элементы салона, зачастую изготовленные из различных полимеров.

Это очень сильно отталкивает китайских покупателей, так как большинство из них очень сильно обеспокоены своим здоровьем.

В американской компании сейчас регистрирует технологию, которая позволит избавиться от запахов в салоне нового автомобиля. Ford намерена решить проблему несколькими способами.

Первый это проветрить автомобиль под солнцем с включённой климатической установкой. Второй вариант более сложный, когда специалисты компании собственными силами разрабатывают герметики и пластик, который практически не издает запахи.

Стоит отметить, что в некоторых странах людям нравится запах нового авто, поэтому не стоит ожидать что система устранения запахов от Ford будет применяться во всех новых автомобилях.