Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым двигателем

Subaru представила свой первый гибридный автомобиль, которым стал кроссовер Crosstrek, известный на российском рынке как Subaru XV.

Новинка получила 2,0-литровый 137-сильный бензиновый мотор и два электродвигателя. Трансмиссия для кроссовера – вариатор с фирменной системой полного привода.



В гибридной силовой установке один электрический двигатель работает как стартер-генератор, а еще он используется для зарядки батареи.

Второй мотор выдает 118 л.с и он уже непосредственно приводит в движение колеса в гибридном и электрическом режиме.

Также этот электромотор во время торможения собирает энергию и передает ее обратно в аккумулятор на 8,8 кВт/ч.



Отличить гибридный Crosstrek можно будет по кузову голубого цвета и такого же цвета в салоне можно наблюдать и акценты.

Машина получила новую панель приборов и дополнительный экран на центральной панели.

Еще модель оснастили электрическим ручным тормозом. Публичный показ Subaru Crosstrek Hybrid состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.