Пикап Ram 1500 получил версию North Edition для зимних условий

Американский автопроизводитель представил новую версию пикапа RAM 1500 с зимним пакетом North Edition. Новая модификация создана на базе комплектации Big Horn и ее полностью подготовили для заснежных дорог.

Новинку оснастили специальными шинами Falken Wildpeak, увеличили на 25 мм подвеску и оснастили грузовик буксирными крюками. Полный привод пикапа получил блокировку заднего дифференциала.



В салоне RAM 1500 North Edition есть подогрев кресел и рулевого колеса, также подогрев установлен на наружных зеркалах. Под капотом «зимнего» пикапа установлен 3,6-литровый V6 мощностью 309 л.с.

Есть версия с 5,7-литровым V8 с 401-сильной отдачей. На домашнем рынке новая версия пикапа оценивается от 45 890 долларов.