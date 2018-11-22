Мультимедийная система «Яндекс.Авто» научилась узнавать водителей

Российские разработчики системы «Яндекс.Авто» научили распознавать водителя и настраивать мультимедийную систему под него.

Компания Яндекс свой мультимедийный комплекс научила распознавать водителей, причем новая функция уже начала работать в машинах каршеринга «Яндекс.Драйв».

Новая функция позволит избавиться от ввода логина и пароля, так как система автоматически его распознает и проведет авторизацию.

Такая система избавит водителя от ввода в навигаторе адреса, а также синхронизирует уже совершенные в сервисе поездки.

Среди новшеств стоит отметить синхронизацию других сервисов Яндекса. К примеру, комплекс автоматически включит любимое радио или музыку на основании предпочтения водителя, если он конечно пользуется сервисом «Яндекс.Музыка».

Сейчас «Яндекс.Авто» устанавливаются в автомобили марок Renault, Nissan, Chery и Toyota, а скоро его можно будет встретить в автомобилях марки Lada и Land Rover.