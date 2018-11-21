Выгоды от сдачи автомобильных катализаторов на переработку

Автомобильные катализаторы были изобретены и внедрены в автопром полвека назад, но до сих пор человечество не придумало более изящного и рационального метода борьбы с выхлопными газами. Экологическая ситуация на сегодняшний день плачевна во всем мире. Особенно это касается нашей атмосферы, в которой каждые десять лет увеличивается парциальное давление углекислого газа, азота и некоторых других газов, вследствие чего усиливается парниковый эффект, возникают кислотные дожди и смог над промышленными центрами и мегаполисами. Каталитический блок позволяет отфильтровать значительную часть вредных включений из отработанных выхлопных газов, не вредя при этом двигателю, выхлопной системе и другим деталям транспортного средства.

На каждой современной иномарке по дефолту установлен качественный керамический или металлический нейтрализатор, который способен прослужить долгие годы. Но в любом случае устройство рано или поздно выходит из строя — это зависит от пробега, условий содержания автомобиля, качества топлива и срока службы. Что же делать, если ваш катализатор вышел из строя? К сожалению, устройства такого типа не подлежат ремонту. Единственный выход — приобрести новый. Конечно, стоят новые блоки достаточно дорого, поэтому можно сэкономить значительную сумму, сдав отработанное устройство в пункт приема керамических катализаторов.

Московский Опытный Завод по Переработке Катализаторов принимает и керамические, и металлические установки, но стоимость блоков первого типа выше, так что на них можно заработать больше. Если вас заинтересовало данное предложение, вы хотите помочь окружающей среде и заработать хорошие деньги без посредников, ознакомьтесь с деталями взаимовыгодного сотрудничества в соответствующем разделе нашего официального сайта по приложенной ссылке (http://mozpk.ru/my-pokupaem/keramicheskie-katalizatora.html). А если вы являетесь обладателем автомобиля с металлическим катализатором, перейдите в соседний раздел. Подайте заявку прямо сейчас — и в ближайшее время мастер выедет к вам по адресу бесплатно, чтобы оценить и забрать блок в обмен на честные деньги. Выплата производится на счет или наличными мгновенно на руки — все зависит от желания клиента.

Почему МОЗПК выгодно выкупать сломанные катализаторы?

Конечно, вышедшее из строя керамическое устройство больше никогда не заработает. Но вот самые ценные его компоненты имеют хорошие шансы начать новую жизнь на производстве, будучи установленными в новый блок. Дело в том, что изнутри каждая продолговатая трубка сотового керамического блока напылена тончайшим слоем драгоценного металла, чаще всего —платины. Слой тонкий, но и трубок в блоке огромное множество, поэтому при переплавке и последующей обработке получается достаточное количество чистого металла. Впоследствии МОЗПК использует платину в самых разных целях, в том числе — исследовательских. Главное, что мы получаем выгоду при самостоятельном получении нужного вещества по низкой себестоимости, а клиент получает выгоду благодаря честной и прозрачной сделке без посредника-перекупщика. Таким образом, все остаются в плюсе, а вы имеете возможность сэкономить несколько тысяч на покупке нового катализатора. Ведь цена на керамические катализаторы самая высокая — тем более, при сотрудничестве с опытным заводом напрямую.

Алгоритм сотрудничества с МОЗПК

Для того, чтобы подать заявку, нужно лишь перейти по ссылке, предложенной в начале статьи, оформить стандартную электронную анкету онлайн и договориться с оператором по поводу времени и даты приезда специалиста. По приезду мастера, алгоритм работы выглядит следующим образом: