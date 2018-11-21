Продажи автомобилей Bentley на рынке РФ выросли на 27%

Рост продаж автомобилей Bentley на рынке РФ в 27% наблюдается за период с января по октябрь текущего года.

Объёмы продаж за отчётный период, как сообщает «Автостат», составили 217 штук, тогда как годом ранее показатель был 171 ед.

Больше всего продается в России внедорожник Bentayga, который разошелся тиражом в количестве 156 экземпляров, а это более 70% всего объёма продаж марки.

Еще в России было продано 37 штук Continental, 16 Flying Spur и 8 Mulsanne. Чаще всего машины Bentley продаются в Москве и Подмосковье.