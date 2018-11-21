Платформа нового внедорожника Teramont от немецкой компании уже стала основой для пикапа, о котором портал «ТвоёАвто» ранее сообщал. При этом теперь Volkswagen вывела на тесты новый купеобразный внедорожник, также созданный на базе Teramont.
Volkswagen вывела на испытания купеобразный внедорожник Teramont
21.11.2018 16:39
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Новинка была замечена во время тестирования, которое проводится на дорогах Китая.
Модель получит дизайн от концепта Atlas Cross Sport, а в целом будет отличаться от обычного внедорожника не только формой кузова, но и некоторыми элементами в экстерьере.
Предполагается, что моторная гамма купеобразного внедорожника будет представлена такими же силовыми установками как и обычный Teramont.
Напомним, что Teramont появился в России весной этого года.
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