Volkswagen вывела на испытания купеобразный внедорожник Teramont

Платформа нового внедорожника Teramont от немецкой компании уже стала основой для пикапа , о котором портал «ТвоёАвто» ранее сообщал. При этом теперь Volkswagen вывела на тесты новый купеобразный внедорожник, также созданный на базе Teramont.

Новинка была замечена во время тестирования, которое проводится на дорогах Китая.

Модель получит дизайн от концепта Atlas Cross Sport, а в целом будет отличаться от обычного внедорожника не только формой кузова, но и некоторыми элементами в экстерьере.

Предполагается, что моторная гамма купеобразного внедорожника будет представлена такими же силовыми установками как и обычный Teramont.

Напомним, что Teramont появился в России весной этого года.