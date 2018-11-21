Volvo покажет посетителям автосалона в Лос-Анджелесе пустой стенд

На стенде компании во время проведения автосалона в Лос-Анджелесе, который начнет свою работу в конце ноября, не будет ни одного автомобиля.

Недавно производитель опубликовал загадочный тизер, на котором показали смартфон в салоне и надпись «Это не телефон».

При этом тогда предположили, что компания продемонстрирует новые технологичные решения, связанные с управлением автомобилем с помощью смартфона.

Да, действительно, автопроизводитель решил рассказать о новых возможностях и технологиях взаимодействия с автомобилями и брендом.

На мотор-шоу будут показывать интерактивные иллюстрации инновационных технологий Volvo, которые связаны с работой интернет-сервисов, доставкой товаров, каршеринга, автопилотов. Автономную систему будут показывать на примере концептуального Volvo 360c.