На стенде компании во время проведения автосалона в Лос-Анджелесе, который начнет свою работу в конце ноября, не будет ни одного автомобиля.
Volvo покажет посетителям автосалона в Лос-Анджелесе пустой стенд
21.11.2018 14:31
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Недавно производитель опубликовал загадочный тизер, на котором показали смартфон в салоне и надпись «Это не телефон».
При этом тогда предположили, что компания продемонстрирует новые технологичные решения, связанные с управлением автомобилем с помощью смартфона.
Да, действительно, автопроизводитель решил рассказать о новых возможностях и технологиях взаимодействия с автомобилями и брендом.
На мотор-шоу будут показывать интерактивные иллюстрации инновационных технологий Volvo, которые связаны с работой интернет-сервисов, доставкой товаров, каршеринга, автопилотов. Автономную систему будут показывать на примере концептуального Volvo 360c.
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