Презентация обновленного варианта премиального седана Genesis G90, который стал первым автомобилем для марки Genesis, состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе уже 27 ноября.
Обновленный седан Genesis G90 рассекречен до премьеры
21.11.2018 17:03
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При этом сегодня в Интернете появились фотографии автомобиля, который практически не имеет камуфляжной пленки.
Судя по фото у автомобиля после обновления появятся иные головные фары, а также измененная решетка радиатора.
Кроме этого, седан получил некоторые дизайнерские решения от Kia K900/Quoris в салоне, где появится 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, а также производитель предложит «умную» подсветку.
Об изменениях в техническом плане ничего не сообщается.
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