Обновленный седан Genesis G90 рассекречен до премьеры

Презентация обновленного варианта премиального седана Genesis G90, который стал первым автомобилем для марки Genesis, состоится в рамках автосалона в Лос-Анджелесе уже 27 ноября.

При этом сегодня в Интернете появились фотографии автомобиля, который практически не имеет камуфляжной пленки.

Судя по фото у автомобиля после обновления появятся иные головные фары, а также измененная решетка радиатора.

Кроме этого, седан получил некоторые дизайнерские решения от Kia K900/Quoris в салоне, где появится 12,3-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, а также производитель предложит «умную» подсветку.

Об изменениях в техническом плане ничего не сообщается.