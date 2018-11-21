В России начали выпускать обновленный седан Mazda 6

Недавно стало известно, что обновленный вариант седана отправится в производство до конца этого года , а сегодня пресс-служба компании Mazda сообщила, что в России уже начали выпускать обновленный седан Mazda 6.

Его продажи на российском рынке стартуют 1 декабря, а цены и комплектации автомобиля были озвучены в начале этого месяца.

Напомним, что Mazda 6 после обновления обзавелся новыми бамперами, решеткой радиатора, оптикой, а также он имеет хромированные элементы.

Одним из ярких изменений для седана в России становится новый силовой агрегат в моторной гамме. Речь идет о турбированном 2,5-литровом двигателе.

Его для рынка РФ форсировали до 231 л.с. Седан с таким двигателем обойдется по цене от 2 172 000 рублей, тогда как начальная комплектация имеет ценник 1 431 000 рублей.