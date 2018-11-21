Испытания внедорожника УАЗ «Патриот» с новой АКПП подходят к концу

Напомним, что УАЗ принадлежит Sollers, а информацию о внедорожнике с АКПП со ссылкой на представителя компании, опубликовали в «Авторевю».

По данным журналистов, испытания проходили в разных условиях, начиная от городских и заканчивая тяжелым бездорожьем.

По информации представителя Sollers, коробка передач в критических режимах работает нормально, а значит, что автомобиль с новой коробкой сохранит свой внедорожный потенциал.

На Патриоты будут устанавливать трансмиссии Punch Powerglide 6L50, а эта компания является подразделением General Motors.

Шестискоростная гидромеханическая коробка может работать с силовыми установками объёмом от 1,6 до 6,0 литров с продольным расположением, а также она выдерживает крутящий момент 450 и 550 Нм для бензиновых и дизельных двигателей соответственно.

По предварительной информации, такая трансмиссия будет предлагаться для Патриота в трех более дорогих версиях.

С каким ценником будут такие модификации сейчас неизвестно, но возможно АКПП прибавит к цене комплектации до 70 тысяч рублей. Что касается сроков выхода новинки, то она появится ориентировочно в первой половине будущего года.