Выбор люксового японского автомобиля с пробегом: на что следует обратить внимание

Японские производители автомобилей завоевали в России большую популярность в последние десятилетия.

Выпускаемые японцами машины отличаются небывалой надёжностью, высоким уровнем комфорта, качественной сборкой. Особое распространение они получили на Дальнем Востоке России. В городах этой части страны редко встречаются автомобили российской или корейской сборки. Население дальневосточных регионов предпочитает «японцев», как правило, праворульных. Но в целом автомобили производства Страны восходящего солнца широко распространены и встречаются почти в каждом российском регионе, не исключая столицы. Многие автолюбители предпочитают покупать японскую технику с пробегом. Подбор автомобиля в этом случае лучше доверить профессионалам, которые специализируется на экземплярах, прибывших из островного государства. Так как любая техника имеет свои нюансы, увидеть которые невооружённым глазом практически невозможно. Особой популярностью на сегодняшний день пользуются кроссоверы или так называемые «паркетники» премиальных японских марок.

Нюансы подержанных японских автомобилей определённых марок

У большинства японских производителей авто есть свои собственные премиум-бренды. Например, у Toyota это Lexus, у Nissan — Infiniti, у Honda — Acura и т. д. Обычно российские автолюбители выбирают себе машину из предлагаемых на рынке вышеназванных марок. У каждого, разумеется, есть свои личные предпочтения. В любом случае, стоит рассмотреть самые популярные у россиян подержанные японские кроссоверы класса «люкс», для того чтобы выявить их плюсы и минусы, а также отметить, на что следует обратить внимание при покупке.

Компания Acura имеет в своём модельном ряду стильный «паркетник» с индексом RDX. Автомобиль производится в Японии, отличительными чертами являются стильный дизайн и спортивные характеристики. Машина точна в управлении, комфортабельна, оснащается мощными моторами. Однако с увеличением пробега начинают проявляться некоторые «болячки». Самые распространённые проблемы этого подержанного авто связаны с электроникой, износом муфты кондиционера и щёток на стартере, а также системой охлаждения. Некоторые водители жалуются на износ кожаной обшивки салона и прочие мелкие неприятности. При прохождении плановых ТО большинства проблем удаётся устранить. Необходимо заметить, что «Акура» является довольно редким гостем в России, что обуславливает дефицит запчастей и высокие цены на оригинальные детали.

Конкурент от фирмы Lexus — широко известный RX 350. На рынке подержанных авто доступен вариант как с бензиновым и дизельным, так и с гибридным мотором. «Лексус» всегда славился своей надёжностью. При правильном и своевременном обслуживании он способен проехать без капитального ремонта многие тысячи километров. В том числе по российским дорогам, которые отличаются не самым лучшим качеством. Однако небольших проблем избежать не удаётся. Основные жалобы водителей относятся к ходовой части автомобиля. Например, выходят из строя и требуют замены пружины подвески, тормозные диски изнашиваются довольно быстро. Двигатель, по большому счету, нареканий не вызывает. Но многие отмечают повышенный расход топлива, особенно в городском цикле. Также следует иметь ввиду высокий транспортный налог на данный автомобиль, так как двигатели обычностей имеют мощность свыше 250 л. с.

Вариант от фирмы Infiniti — городской кроссовер FX 37. Комфортная и современная модель с множеством опций и высокотехнологичных «фишек». Машина особенно любима у молодёжи, скорее всего из-за оригинального и несколько агрессивного внешнего вида. У инфинити фх 37 проблемы чаще всего связаны с топливно-масляной системой. Большой двигатель обуславливает повышенный расход бензина. Также с увеличением пробега повышается расход масла, что может стать предвестником будущего капитального ремонта двигателя. Нарекания иногда вызывает состояние ходовой. Возможно в этом виноваты и российские дороги. Цены на запчасти оставляют желать лучшего. Особенно если хозяин хочет покупать оригинальные японские. Но при должном обслуживании автомобиль порадует владельца своим задорным спортивным характером, а также будет притягивать взгляды окружающих благодаря броскому внешнему виду.

В рассматриваемом сегменте представлены и другие интересные кроссоверы японских марок. В целом найти подержанный автомобиль данной категории на российском рынке не составляет труда. Другое дело, в каком состоянии окажется выбранный экземпляр. Поэтому лучший вариант — доверить подбор автомобиля профессионалам, это поможет сэкономить как время, так и финансы.