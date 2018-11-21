Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры

Новый кроссовер с названием Palisade удалось сфотографировать во время съемок рекламного ролика.

Как известно, официальный дебют большого кроссовера будет проходить в рамках автосалона в Лос-Анджелесе уже на следующей неделе.

Сейчас подробности о новинке не раскрывают. По одним данным в основе автомобиля расположится платформа седана K900, а другие источники утверждают, что он построен на базе последнего Hyundai Santa Fe.

В моторной гамме Palisade будет числится шестицилиндровый двигатель, пару которому составит 6- или 8-ступенчатая автоматическая КП, а также обязательно будет полноприводная система.