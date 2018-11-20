Renault вывела на финальные тесты новый хэтчбек Renault Clio

Компания Renault проводить финальное тестирование нового поколения своего хэтчбека Renault Clio, который будет официально представлен уже в начале 2019 года.

В Сети появились новые фотографии с тестовым прототипом автомобиля, который все также покрыт камуфляжной пленкой.

Несмотря на это можно заметить, что что хэтчбек получит дизайнерские решения от концептуальной модели Renault Symbioz.

В отличие от предшественника у автомобиля появится новая решетка радиатора, оптика, бамперы, а также иной капот.

В салоне автомобиля также произойдет немало изменений. Построен новый Renault Clio на платформе CMF-B, за счет которой в линейке двигателей будет 1,3-литровый двигатель с турбиной, который выдаст 150 лошадиных сил мощности.

Еще в моторной гамме будет литровый бензиновый двигатель и 1,5-литровый дизельный.