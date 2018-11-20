Компания Toyota на рынке Индонезии предлагает свой минивэн Avanza, который недавно получил обновление.

Оно оказалось удачным и обновленный минивэн Toyota Avanza 2019 вызвал ажиотажный спрос на индонезийском рынке.

Модель 2019 модельного года получила изменения в салоне, новые материалы отделки, а также расширенный список оборудования и комплектаций.

В результате минивэн оказался востребованным и в прошлом месяце его продажи выросли на 55% до 9,5 тыс. реализованных единиц.

Автомобилю с такими продажами удалось обойти своего конкурента Mitsubishi Xpander, который на протяжении нескольких месяцев был лидером в сегменте.