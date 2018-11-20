В Германии движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах

В Германии расширяется список дорог и городов, где вводится ограничение на движение транспортных средств с дизельными силовыми установками.

Ранее запрет начал действовать в 8 городах в ряде районов, а теперь список пополнился еще и двумя городами региона Гельзенкирхене и Эссене.

С 1 июля следующего года планируется запретить движение дизельных машин в 18 из 50 районов города Эссене.

Кроме этого, впервые по решению суда запретили проезд дизельным автомобилям по автобану А40, который проходит через город Эссене.

С сентября 2019 года в Гельзенкирхене на одной из улиц разрешать движение исключительно машин класса Евро-6.