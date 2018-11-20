Щетки дворников для автомобилей – особенности выбора

Безопасность водителя и его пассажиров в процессе дорожного движения зависит от множества факторов, среди которых немаловажное значение имеет хорошая видимость лобового стекла, для обеспечения которой в любую погоду, будь то дождь или мокрый снег, все современные машины оснащаются специальными подвижными приспособлениями, называемыми щетками стеклоочистителей или для краткости — дворниками. Время от времени, например, в случае внезапной поломки или по причине износа, может возникнуть необходимость в их замене – здесь главное не ошибиться с выбором, и тогда стекла будут блестеть как новые, а видимость всегда будет находиться на более чем достойном уровне.

Критерии выбора

Когда щетки стеклоочистителей подлежат замене? Эксперты считают – делать это необходимо сразу же после обнаружения того, что они начали плохо справляться со своими прямыми обязанностями, например, оставлять некрасивые разводы, размазывать грязь, издавать неприятный звук трения при функционировании. При этом не стоит покупать первый же попавшийся на глаза вариант – дело в том, что, казалось бы, очень похожие на вид, такие щетки при ближайшем рассмотрении могут серьезно отличаться по целому ряду параметров. К примеру, габаритные размеры дворников Skoda могут попросту оказаться несовместимыми с лобовыми стеклами машин других марок. В процессе выбора, следует принимать во внимание целый ряд параметров, включая такие характеристики, как:

Особенности крепления

Тип конструкции (каркасная или бескаркасная)

Наличие датчика износа (если он предусмотрен)

Конечно же, габариты и форму деталей

Рекомендуется приобретать только родные модели щеток стеклоочистителей, но в случае их отсутствия по той или иной причине, допускается подбор и совместимых решений от сторонних производителей. В таком случае очень важно проследить за тем, чтобы размеры щеток дворников новых полностью совпадали с аналогичными параметрами старых. Также следует убедиться в том, что они отличаются однородностью фактуры и цвета ленты, не заедают в процессе эксплуатации. Необходимо помнить, что чересчур длинные щетки, пусть и обеспечивают очищение большей площади, но в то же время являются малоэффективными в работе, за счет неплотного прижима к стеклу.

Резиновый слой

Выбирая щетки для дворников, независимо от типа их конструкции, самое пристальное внимание следует уделить качеству их резинового слоя, поскольку именно ему, в процессе их последующего использования после осуществления установки, предстоит постоянно механически контактировать с поверхностью лобового стекла. Резина должна быть лишенной царапин, заусенцев и прочих дефектов. Немаловажное значение имеют особенности ее химического состава, нередко указываемые производителями в описании на упаковке. Рекомендуется отдавать предпочтение тем вариантам, которые произведены с внедрением в их структуру специальных добавок, обеспечивающих высокие грязеотталкивающие свойства и защищающих рабочую поверхность щеток от примерзания в зимнее время года.