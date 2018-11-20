Современные домкраты: что стоит знать покупателям?
Домкрат – популярный механизм, используемый для надежной фиксации/подъема тяжелых грузов на требуемой высоте. Данное устройство может применяться в качестве самостоятельного и в разных сложных механизмах, к примеру, прессах, подъемниках, автокранах.
Некоторые люди ассоциируют прибор со сменой колес авто. В реальности он используется не только в этом случае. Данное устройство отлично выполняет разные сложные манипуляции, к примеру, помогает передвигать пролеты мостов. Кроме того, современные модели позволяют натягивать провода линий электропередач, сжимать мощные пружины. Без этого приспособления просто не реально перемещать большие блоки, а также поднимать их на высоту. Домкрат, цена которого не ударит по карману, в отличие от стандартной лебедки:
- имеет компактные размеры;
- практичен в работе;
- славится простотой обслуживания.
Также особенность этого прибора в работе заключается в постоянном размещении под грузом.
Домкраты, представленные сегодня в продаже, оснащаются различными типами приводов: электрическими, механическими. По виду воздействия, конструкционным особенностям деление приборов осуществляется на:
- винтовые;
- реечные;
- особенного назначения;
- гидравлические;
- пневматические.
Устройства определенных моделей могут поднимать грузы практически на сотни тонн.
Принципы функционирования гидравлики
Как становится понятно, эти домкраты не работают без жидкости. Они отличаются между собой по конструкционным моментам. Выделяют 1-, 2-плунжерные. Также среди отличий важно выделить приводы, отличающиеся по типам.
От рукоятки (приводной) усиление способно перемещаться непосредственно через нагнетающее насосное устройство, рычаг. В случае движения вверх рабочая жидкость из резервуара отправляется в насос. Если выполнено нажатие, нагнетание выполняется в контейнер функционирующего цилиндра, потом выдвигается плунжер. Протекание жидкости в обратном направлении невозможно по причине наличия клапанов нагнетательного, всасывающего типа.
Оборудование бывает ручным систематического действия, а также электрическим, работающим постоянно и без перерывов. Главными несущими компонентами является выдвигаемый плунжер или поршень, жидкость (чаще всего применяется гидравлическое масло). Каркас выступает направляющим цилиндром для поршня — особенного контейнера для жидкости.
Как выбрать?
На современном рынке представлено большое количество различных моделей данных приборов. Перед покупкой стоит смотреть на такие характеристики и параметры:
- высоту подхвата;
- массу подъема грузов;
- ход;
- высоту, на которую осуществляется подъем;
- собственный вес и т.д.
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