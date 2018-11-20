Современные домкраты: что стоит знать покупателям?

Домкрат – популярный механизм, используемый для надежной фиксации/подъема тяжелых грузов на требуемой высоте. Данное устройство может применяться в качестве самостоятельного и в разных сложных механизмах, к примеру, прессах, подъемниках, автокранах.

Некоторые люди ассоциируют прибор со сменой колес авто. В реальности он используется не только в этом случае. Данное устройство отлично выполняет разные сложные манипуляции, к примеру, помогает передвигать пролеты мостов. Кроме того, современные модели позволяют натягивать провода линий электропередач, сжимать мощные пружины. Без этого приспособления просто не реально перемещать большие блоки, а также поднимать их на высоту. Домкрат, цена которого не ударит по карману, в отличие от стандартной лебедки:

имеет компактные размеры;

практичен в работе;

славится простотой обслуживания.

Также особенность этого прибора в работе заключается в постоянном размещении под грузом.

Домкраты, представленные сегодня в продаже, оснащаются различными типами приводов: электрическими, механическими. По виду воздействия, конструкционным особенностям деление приборов осуществляется на:

винтовые;

реечные;

особенного назначения;

гидравлические;

пневматические.

Устройства определенных моделей могут поднимать грузы практически на сотни тонн.

Принципы функционирования гидравлики

Как становится понятно, эти домкраты не работают без жидкости. Они отличаются между собой по конструкционным моментам. Выделяют 1-, 2-плунжерные. Также среди отличий важно выделить приводы, отличающиеся по типам.

От рукоятки (приводной) усиление способно перемещаться непосредственно через нагнетающее насосное устройство, рычаг. В случае движения вверх рабочая жидкость из резервуара отправляется в насос. Если выполнено нажатие, нагнетание выполняется в контейнер функционирующего цилиндра, потом выдвигается плунжер. Протекание жидкости в обратном направлении невозможно по причине наличия клапанов нагнетательного, всасывающего типа.

Оборудование бывает ручным систематического действия, а также электрическим, работающим постоянно и без перерывов. Главными несущими компонентами является выдвигаемый плунжер или поршень, жидкость (чаще всего применяется гидравлическое масло). Каркас выступает направляющим цилиндром для поршня — особенного контейнера для жидкости.

Как выбрать?

На современном рынке представлено большое количество различных моделей данных приборов. Перед покупкой стоит смотреть на такие характеристики и параметры:

высоту подхвата;

массу подъема грузов;

ход;

высоту, на которую осуществляется подъем;

собственный вес и т.д.

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