Седан Volkswagen Lavida пользуется громадным успехом на рынке Китая

Несмотря на то, что в целом на мировом рынке больше всего популярны кроссоверы и внедорожники, на территории Китая успешной моделью является Volkswagen Lavida.

Этот седан оказался настолько востребованным, что уже не первый раз является самым продаваемым в Китае. В октябре Volkswagen Lavida стал первым по продажам с результатом 46,8 тыс. проданных штук.

На втором месте в списке располагается микроавтобус Wuling Hongguang, который разошелся тиражом в количестве 45,3 тыс. единиц.

В тройке лидеров на рынке Китая располагается седан Nissan Sylphy с результатом 42,7 тыс. авто. Что касается самого востребованного кроссовера в Китае, то им является Haval H6, правда его объёмы продаж не столь высокие как у лидеров – 5,7 тыс. экземпляров.