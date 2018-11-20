В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Сегодня пресс-служба российского офиса Mitsubishi объявила о старте производства обновленной версии внедорожника Pajero Sport на предприятии в России.

Как сообщили в компании, первые партии модели доберутся до дилеров уже в декабре. Автомобиль 2018 года выпуска получил ценник 2 339 000 рублей.

Как отмечается, новинка российской сборки получила большой список дополнительных опций, которые предлагаются для бензиновых модификаций модели в Таиланде.

Внедорожник получил четырехцилиндровый дизельный мотор объёмом 2,4 литра, который работая в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-скоростным «автоматом», выдает 181 л.с. при 430 Нм крутящего момента.

Во всех дизельных вариантах предлагается полноприводная система Super Select II 4WD.