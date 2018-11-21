Американская марка работает над созданием нового пикапа, который на рынке может составить конкуренцию модели Fiat Toro.
Компания Chevrolet готовит конкурента для пикапа Fiat Toro
21.11.2018 03:46
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Зарубежному изданию Autos Segredos удалось выяснить некоторые подробности по этому проекту.
В частности, сообщается, что создаётся грузовичок преимущественно для рынка Южной Америки, а серийная сборка его будет осуществляться на предприятии в Бразилии.
Создается новый пикап на платформе Global Emerging Market (GEM), которая создавалась специалистами GM и SAIC.
Моторная гамма, по предварительным данным, будет представлена 1,4-литровым турбированным двигателем.
Этот силовой агрегат будет работать на бензине, где мощность составит 150 л.с., а также на этаноле – 153 л.с.
Система привода будет на переднюю и обе оси. О сроках презентации и выхода на рынок нового пикапа от Chevrolet информации пока нет.
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