Компания Chevrolet готовит конкурента для пикапа Fiat Toro

Американская марка работает над созданием нового пикапа, который на рынке может составить конкуренцию модели Fiat Toro.

Зарубежному изданию Autos Segredos удалось выяснить некоторые подробности по этому проекту.

В частности, сообщается, что создаётся грузовичок преимущественно для рынка Южной Америки, а серийная сборка его будет осуществляться на предприятии в Бразилии.

Создается новый пикап на платформе Global Emerging Market (GEM), которая создавалась специалистами GM и SAIC.

Моторная гамма, по предварительным данным, будет представлена 1,4-литровым турбированным двигателем.

Этот силовой агрегат будет работать на бензине, где мощность составит 150 л.с., а также на этаноле – 153 л.с.

Система привода будет на переднюю и обе оси. О сроках презентации и выхода на рынок нового пикапа от Chevrolet информации пока нет.