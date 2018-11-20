KIA Rio вернула лидерство на авторынке Москвы в октябре 2018 года

Аналитики из «Автостат» подготовили отчетные данные по продажам новых автомобилей на столичном рынке за октябрь.

В прошлом месяце москвичи приобрели 21,7 тыс. новых автомобилей, а этот показатель оказался на 19% больше.

Модель KIA Rio в октябре вернула себе лидерство, а вот Skoda Octavia в октябре вошла в тройку лидеров на рынке Москвы с результатом 943 проданных экземпляра, что на 20% больше.

Это обеспечило автомобилю третье месте. KIA Rio оказался на первом месте с объёмами продаж 1 432 штук, а этот результат оказался лучше на 35%.

Лидировавший в сентябре Volkswagen Polo в середине осени оказался на второй строчке. Его показатель составил 1 062 ед., что на 50% больше. Четвертый и пятый результат показали Hyundai Solaris (839 ед.; -2%) и лифтбек Skoda Rapid (762 ед.; +50%). Во второй пятерке оказались кроссоверы.

Так, на шестой позиции оказался кроссовер Хэндай Крета с показателем 686 проданных штук, что на 4% меньше.

Седьмая строчка досталась кроссоверу Рено Каптюр, реализованный в количестве 629 единиц, что в 2,7 раза больше.

Модели Volkswagen Tiguan (544 ед.; -1%), Skoda Kodiaq (534 ед.; рост в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 ед.; +43%) заняли восьмое, девятое и десятое место соответственно.