Новый седан GAC Aion S получит четвертый уровень автопилота

Это предсердная модель седана, которая уже оснащена системой автоматического пилотирования четвертого уровня. С такой системой машина способна самостоятельно передвигаться без водителя.



Всю информацию про GAC Aion S пока не раскрывают, но было отмечено, что автомобиль создан на новой электрической платформе GEP. В ней блок аккумуляторов располагается под полом, и он обеспечивает запас хода до 500 км.

Мощность силовой установки концепта озвучивать не стали, но представители китайской компании заявили, что в электрокаре коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,25, что можно считать хорошим показателем.

В производство GAC Aion S поступит в 2019 году весной, а сейчас компания для этой модели сейчас строит завод. На новом предприятии в целом будут производить автомобили на платформе GEP.