В автомобилях Aurus «зашили» внедорожный режим настроек шасси

Как известно, их презентация состоялась на автосалоне в Москве и автомобили, а точнее седан и лимузин уже предлагаются для заказа и в следующем году будут представлены на автосалоне в Женеве.

Несмотря на то, что их презентация уже состоялась подробности об автомобилях раскрыли не все. Так, сегодня в компании рассказали, что в моделях Aurus присутствует внедорожный режим настроек шасси.

В частности, во всех моделях есть четыре предустановки шасси с режимами Auto, Sport, Comfort и Allroad.

Для того, чтобы их переключать предлагают воспользоваться шайбой, расположенной на центральном тоннеле возле рычага КП.

В Aurus не сообщают, что изменяют режимы, но вероятно они регулируют подвеску и рулевое управление.