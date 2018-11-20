Новый Nissan X-Trail будет стоить в России от 1,5 млн рублей

Обновленный кроссовер появится в продаже в следующем месяце и будет предлагаться для покупки в 10 версиях.

Сегодня компания Nissan объявила цены на обновлённый кроссовер Nissan X-Trail для России, сборка которого уже стартовала на предприятии в Санкт-Петербурге.

Для россиян автомобиль будет доступен с тремя силовыми установками, в числе которых дизельный 1,6-литровый 130-сильный и бензиновые двигатели объёмом 2,0 и 2,5 литра.

Мощность последних, работая в паре с 6-ступенчатой механикой или вариатором Xtronic CVT составляет 144 и 171 л.с. соответственно.

Для дизеля будет доступна механическая коробка передач. В базовой комплектации кроссовер оценили в 1,57 млн рублей, а топовый вариант получил ценник 2,23 млн рублей.

За 1,8 млн рублей предлагается комплектация с названием SE Yandex, в которой будет система «Яндекс.Авто».