Универсалы-близнецы Toyota Probox и Succeed получили гибридные версии

Японские универсалы Probox и Succeed от компании Toyota за последние 16 лет не получали серьезных изменений.

Автопроизводитель решил исправить эту ситуацию и решил сделать серьезную модернизацию моделей. Так, Probox и Succeed получили гибридную силовую установку от хэтчбека Prius C.

Теперь практичные машины оснащаются 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 74 л.с. и электрическим двигателем.

Максимальная мощность гибридной силовой установки составляет 100 л.с. Комплект батарей в универсалах расположен под задним сиденьем, а его емкость составляет 6,5 А•ч.

По заявлению производителя, расход топлива у Probox и Succeed с гибридной силовой установкой всего 3,6-литра.

Новинки будут предлагаться только с передним приводом при этом бензиновые модификации еще доступны с полными приводом.

В обновлённых универсалах появился комплекс безопасности Safety Sense и USB-порт для зарядки смартфонов и других гаджетов.

На японском рынке новинки с гибридной силовой установкой будут предлагаться от 16 100 долларов, при этом версии с бензиновым мотором доступны от 12 000 долларов.