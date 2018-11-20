Новый кроссовер на базе Ford Focus получит название Puma

Американский автопроизводитель зарегистрировал новую торговую марку и по слухам название будет принадлежать новому кроссоверу на базе Ford Focus.

По данным зарубежного профилирующего портала название Puma будет использоваться в новом кроссовере.

Его создадут на платформе, которая сейчас используется в новом поколении Ford Focus.

Также портал Motor1 сообщает, что в Puma будут применяться решения, позаимствованные у следующего Escape.

Стоит отметить, что ранее название Puma принадлежало компактному купе созданному на базе Fiesta.

«Двухдверку» производили с 1997 по 2001 г., но модель не пользовалась спросом поэтому ее очень быстро сняли с продажи.