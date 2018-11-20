Компания Mahindra показала на видео перелицованный SsangYong Rexton

Индийская компании решила подогреть интерес поклонников, опубликовав видеоролик с готовящейся к выходу на рынок новинкой.

Mahindra показала на видео перелицованный кроссовер SsangYong Rexton, который будет назваться Mahindra Alturas, а первые его партии приедут к дилерам в Индии уже через неделю.

Отличается новинка от SsangYong Rexton измененной решеткой радиатора, оптикой, а также увеличенным клиренсом и конечно же эмблемами.

Под капотом автомобиля расположится турбированный дизельный мотор объёмом 2,2 литра. Его мощность составляет 180 л.с., а показатель крутящего момента – 450 Нм.

В качестве трансмиссий предложат семискоростной автомат, который будет работать с задне- или полноприводной системами. Предварительная стоимость кроссовера составит 2,4 млн рупий или 2,2 млн рублей.