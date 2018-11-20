В компании Volvo сегодня распространили тизерное изображение, намекая на участие в мероприятии, которое пройдет в Лос-Анджеле.
Volvo дразнит загадочной премьерой
20.11.2018 10:38
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На тизере продемонстрировали смартфон, который находится в салоне какого-то автомобиля, а на самом устройстве есть надпись «Это не телефон».
Никаких подробностей по этому поводу производитель не опубликовал, но несложно догадаться, что компания в Лос-Анджелесе продемонстрирует новые технологичные решения, связанные с управлением автомобилем с помощью смартфона.
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