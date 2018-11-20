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Компания McLaren представила эксклюзивное купе 720S Stealth Theme

Новости
20.11.2018 10:30
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Эксклюзивное купе было подготовлено специалистами подразделения McLaren Special Operations (MSO).

Тюнеры разработали и выпустили автомобиль с названием McLaren 720S Stealth Theme MSO и он существует в единственном экземпляре, а заказчиком стал дилерский центр в Лондоне.

Купе имеет серый цвет, а также красные акценты, которые есть в экстерьере и интерьере.

Кроме этого модель получила аэродинамический обвес из карбона, новые колесные диски, а в салоне использовалась отделка кожей и алькантарой.

Под капотом спецверсии располагается четырехлитровый двигатель, который работая в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой выдает 720 лошадиных сил.

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