Volvo объявила о повышении цен на все модели в РФ с начала 2019 года

Российский офис шведской марки объявил об удорожании автомобилей с начала следующего года.

Как сообщает производитель, с начала года автомобили бренда в среднем подорожают на 1,9%. На четыре процента станут дороже дополнительные опции и пакеты для автомобилей.

Больше всего прибавят в цене такие автомобили как ХС90, V90 Cross Country и XC60, а еще в компании предупредили об изменениях в моторной гамме некоторых моделей.

Таким образом, минимальное удорожание машин Volvo составит 12 107 рублей. Одной из причин изменения прайсов становится увеличение с 1 января 2019 года ставок НДС.