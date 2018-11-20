Российский офис шведской марки объявил об удорожании автомобилей с начала следующего года.
Volvo объявила о повышении цен на все модели в РФ с начала 2019 года
20.11.2018 10:22
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Как сообщает производитель, с начала года автомобили бренда в среднем подорожают на 1,9%. На четыре процента станут дороже дополнительные опции и пакеты для автомобилей.
Больше всего прибавят в цене такие автомобили как ХС90, V90 Cross Country и XC60, а еще в компании предупредили об изменениях в моторной гамме некоторых моделей.
Таким образом, минимальное удорожание машин Volvo составит 12 107 рублей. Одной из причин изменения прайсов становится увеличение с 1 января 2019 года ставок НДС.
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