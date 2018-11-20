Способы диагностики автомобильного стартера

Чтобы запустить силовой агрегат автомобиля, требуется резко раскрутить коленвал в течение нескольких секунд. Сделать это, особенно «на холодную», сложно. Поэтому работоспособность стартера для микроавтобуса крайне важна. По конструкции это электрический двигатель со сложным механизмом, который подвергается износу, как и другие элементы авто, а также ломается. Прежде чем купить стартер для буса, следует проверить состояние «родного». В большинстве случаев отлично подходит стартер с авторазборки с аналогичными параметрами.

Основные неполадки стартеров

Специалисты выделяют две группы проблем: электрические и механические. Одни связаны, например, с внутренним замыканием, другие – с выработкой ресурса. Электромеханические неисправности часто связаны, к распространенным относят:

проблемы с бендиксом;

сгорание якоря;

нехватка мощности для запуска ДВС;

оплавление пластиковых деталей редуктора;

отсутствие реакции на ключ;

посинение якорной арматуры, коллектора или бендикса;

перегрев муфты с блокировкой;

щелчки втягивающего раздаются, но стартер не срабатывает;

поломка планетарного редуктора и пр.

Часто неисправность ограничивается щеточным узлом: выгорает держатель, стачиваются или распаиваются щетки, появляется коррозия. Но поиском причин поломки и устранением должен заниматься специалист.

Что включает диагностика

Это первый шаг для определения и локализации неисправности. Для проведения понадобится не только спецоборудование, но и опыт. Процедура подразумевает стендовую проверку, демонтаж и разборку, дефектовку и «прозвон» тестером. Диагностика включает несколько этапов:

Визуальный осмотр. Выявляются механические повреждения, в том числе целостность корпуса и силовых болтов реле втягивания.

Проверка якоря. Определяется степень износа подшипников и втулок, отсутствие следов пробоя, задиров, потекшего лака и пр., измеряется сопротивление обмотки, контроль на отсутствие межвитковых замыканий.

Смотрим щеточный узел. Здесь важно выявить механические разрушения, нагары и прогары, расслоение щеток и степень их износа. Затем проверяется сопротивление изоляции.

Контроль статора. Мастер убеждается в отсутствии трещин, отклеивания магнита, примагниченных частиц металла, оплавлений, распаек и прочих дефектов, коррозии. Измеряется сопротивляемость обмоток. Иногда неполадку выявить можно только измерением, внешне она не видна.

Втягивающее реле. Здесь также идет внешний осмотр, а также проверка клемм на закисание и надежность контакта. Подается напряжение для контроля обмоток и потери напряжения на контактах.

Редуктор. Иногда имеет механические повреждения, разрушенный вал, сорванные направляющие, проблемы со звездочками и планетарным механизмом.

Проверка бендикса. Включает осмотр шлицов и зубчатки, на собранном устройстве проверяется на срыв.

В ходе работ осматриваются крышки, контролируются люфты подшипников, целостность посадочных мест, крепежных отверстий. При критическом износе и сложности восстановления можно подыскать бу стартер в Москве.

Анализ стартерного тока

Этот метод диагностики считается одним из наиболее достоверных при определении работоспособности устройства. Эффективен метод для любой модификации авто, поэтому в 2019 и 2020 популярность его будет расти.

Он заключается в использовании специального компьютерного диагноста, на экране которого отображаются основные параметры работы стартера:

время до запуска ДВС после включения;

рабочие колебания тока;

разрывы тока при неисправном контакте;

скорость вращения устройства.

Анализ тока позволяет практически мгновенно и точно выявить проблемы, определить порядок восстановления стартера для микроавтобуса и предварительную стоимость. Но имеются некоторые ограничения. Наличие внутреннего замыкания приведет к сгоранию устройства, поэтому стоит быть осторожней.

Чем стартер с разборки привлекательней

Он дешевле, позволяет быстро восстановить запуск, не ожидая ремонта. Для буса, выполняющего коммерческие рейсы, это крайне важно. Единственным минусом является реальное состояние устройства, которое не на каждой авторазборке в Москве удастся проверить.

Такого ограничения нет с комплектующими, которые поставляет БусЦентр. В нашей компании всегда есть бу стартер с разборки для самых популярных коммерческих микроатобусов: стартера для моделей Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW Transporter, стартера на популярные Ford Transit Сотрудники компании тщательно диагностируют состояние всех бу запчастей, которые предлагают клиентам. На узлы и агрегаты предоставляются гарантии качества, данные об остаточном ресурсе. Это устройства, которые поставляются с европейских авторазборок, а значит, полные оригиналы, которые соответствуют всем рекомендованным параметрам.

Источник: http://buscentr.ru/