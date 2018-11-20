Способы диагностики автомобильного стартера

Чтобы запустить силовой агрегат автомобиля, требуется резко раскрутить коленвал в течение нескольких секунд. Сделать это, особенно «на холодную», сложно. Поэтому работоспособность стартера для микроавтобуса крайне важна. По конструкции это электрический двигатель со сложным механизмом, который подвергается износу, как и другие элементы авто, а также ломается. Прежде чем купить стартер для буса, следует проверить состояние «родного». В большинстве случаев отлично подходит стартер с авторазборки с аналогичными параметрами.
Специалисты выделяют две группы проблем: электрические и механические. Одни связаны, например, с внутренним замыканием, другие – с выработкой ресурса. Электромеханические неисправности часто связаны, к распространенным относят:
проблемы с бендиксом;
сгорание якоря;
нехватка мощности для запуска ДВС;
оплавление пластиковых деталей редуктора;
отсутствие реакции на ключ;
посинение якорной арматуры, коллектора или бендикса;
перегрев муфты с блокировкой;
щелчки втягивающего раздаются, но стартер не срабатывает;
поломка планетарного редуктора и пр.
Часто неисправность ограничивается щеточным узлом: выгорает держатель, стачиваются или распаиваются щетки, появляется коррозия. Но поиском причин поломки и устранением должен заниматься специалист.
Это первый шаг для определения и локализации неисправности. Для проведения понадобится не только спецоборудование, но и опыт. Процедура подразумевает стендовую проверку, демонтаж и разборку, дефектовку и «прозвон» тестером. Диагностика включает несколько этапов:
Визуальный осмотр. Выявляются механические повреждения, в том числе целостность корпуса и силовых болтов реле втягивания.
Проверка якоря. Определяется степень износа подшипников и втулок, отсутствие следов пробоя, задиров, потекшего лака и пр., измеряется сопротивление обмотки, контроль на отсутствие межвитковых замыканий.
Смотрим щеточный узел. Здесь важно выявить механические разрушения, нагары и прогары, расслоение щеток и степень их износа. Затем проверяется сопротивление изоляции.
Контроль статора. Мастер убеждается в отсутствии трещин, отклеивания магнита, примагниченных частиц металла, оплавлений, распаек и прочих дефектов, коррозии. Измеряется сопротивляемость обмоток. Иногда неполадку выявить можно только измерением, внешне она не видна.
Втягивающее реле. Здесь также идет внешний осмотр, а также проверка клемм на закисание и надежность контакта. Подается напряжение для контроля обмоток и потери напряжения на контактах.
Редуктор. Иногда имеет механические повреждения, разрушенный вал, сорванные направляющие, проблемы со звездочками и планетарным механизмом.
Проверка бендикса. Включает осмотр шлицов и зубчатки, на собранном устройстве проверяется на срыв.
В ходе работ осматриваются крышки, контролируются люфты подшипников, целостность посадочных мест, крепежных отверстий. При критическом износе и сложности восстановления можно подыскать бу стартер в Москве.
Этот метод диагностики считается одним из наиболее достоверных при определении работоспособности устройства. Эффективен метод для любой модификации авто, поэтому в 2019 и 2020 популярность его будет расти.
Он заключается в использовании специального компьютерного диагноста, на экране которого отображаются основные параметры работы стартера:
время до запуска ДВС после включения;
рабочие колебания тока;
разрывы тока при неисправном контакте;
скорость вращения устройства.
Анализ тока позволяет практически мгновенно и точно выявить проблемы, определить порядок восстановления стартера для микроавтобуса и предварительную стоимость. Но имеются некоторые ограничения. Наличие внутреннего замыкания приведет к сгоранию устройства, поэтому стоит быть осторожней.
Он дешевле, позволяет быстро восстановить запуск, не ожидая ремонта. Для буса, выполняющего коммерческие рейсы, это крайне важно. Единственным минусом является реальное состояние устройства, которое не на каждой авторазборке в Москве удастся проверить.
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Источник: http://buscentr.ru/