УАЗ оснастит свои автомобили суперконденсаторами

УАЗ намерен оснастить свои автомобили суперконденсаторами, которые позволят заводить машину при очень низких температурах.

Российские внедорожники получат модуль состоящий из суперконденсаторов, которые в отличие от традиционных аккумуляторов устойчивы к перепадам температур, а их срок службы составляет 12 лет.

В компании отметили, что суперконденсаторные модули обеспечат импульсное выделение энергии и тем самым снизят нагрузку на батарею.

Причем суперконденсаторы могут дать импульс от 0,1 до 10 секунд. Производством суперконденсаторного модуля для УАЗ станет холдинг «Росэлектроника».