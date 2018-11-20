УАЗ намерен оснастить свои автомобили суперконденсаторами, которые позволят заводить машину при очень низких температурах.
УАЗ оснастит свои автомобили суперконденсаторами
20.11.2018 03:51
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Российские внедорожники получат модуль состоящий из суперконденсаторов, которые в отличие от традиционных аккумуляторов устойчивы к перепадам температур, а их срок службы составляет 12 лет.
В компании отметили, что суперконденсаторные модули обеспечат импульсное выделение энергии и тем самым снизят нагрузку на батарею.
Причем суперконденсаторы могут дать импульс от 0,1 до 10 секунд. Производством суперконденсаторного модуля для УАЗ станет холдинг «Росэлектроника».
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