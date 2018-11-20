Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross признан «Автомобилем 2019 года» в Японии

На территории Японии подвели итоги конкурса «Автомобилем года 2019 в Японии».

За почётное звание в стране боролись шесть автомобилей, среди которых Mazda CX-8, Nissan Serena e-POWER, Honda CR-V, Honda Clarity Hybrid, Subaru Forester и Mitsubishi Eclipse Cross.

Последний и удостоился звания «Автомобиль года в Японии». В модели жюри отметили хорошие ходовые качества, современный дизайн, современные системы и технологии, а также сбалансированную управляемость.

Напомним, что в движение автомобиль приводится полуторалитровым двигателем, в паре с которым работает 8-скоростная КП CVT.