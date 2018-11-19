Презентация новой версии кроссовера состоялась несколько дней назад и сегодня немецкий автопроизводитель объявил о старте продаж новинки.

Volkswagen начал продажи спортивной версии кроссовера Tharu R-Line, которая от стандартного автомобиля отличается измененным дизайном.

Под капотом такого автомобиля расположился 1,4-литровый 150-сильный двигатель, который работает с 7-скоростным роботом.

Новинку в Китае оценили в 193 800 юаней или 1,84 млн рублей. За эти деньги в списке оснащенности будет информационно-развлекательная система с 6,5-дюймовым экраном, парктроник, адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, а также ряд систем помощи водителю.