В ноябре японский автопроизводитель премиальных автомобилей своим клиентам предлагает новые условия кредитования на Infiniti QX80 и Infiniti QX50.
Infiniti в ноябре снизила ставки по кредиту для Infiniti QX50 и Infiniti QX80
19.11.2018 21:19
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Эти модели можно приобрести по спецпредложению разработанному на базе собственной программы Infiniti Finance.
Так, на Infiniti QX50 действует кредитная ставка 4,5% при первоначальном взносе 40% от стоимости выбранной комплектации и оформлением договора на 3 года.
Также на данный кроссовер есть предложение по программе Infiniti Invite. В ее рамках ежемесячный платеж составит от 16 тыс. руб.
Для нового Infiniti QX80 кредитная ставка составит 8,5%, если клиент внесёт предоплату 40%, а оставшуюся сумму будет вносить в течение 36 месяцев.
По программе Infiniti Invite комфортный ежемесячный платеж на QX80 составит от 33 тыс. руб. Новые предложения от Infiniti позволяют клиентам выбирать более дорогие комплектации.
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