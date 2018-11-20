Опубликованы первые фотографии ультрабюджетной версии LADA XRAY

Некоторое время назад в Сети появлялись слухи о том, что отечественный автогигант может выпустить ультрадешёвую версию «высокого хэтчбека» Lada Xray.

Подтверждением этих слухов стали фотографии такой новинки, которые оказались в распоряжении «Российской Газеты», Журналисты пишут, что первые партии такого варианта уже начали сходить с конвейера.

Ультрабюджетный Lada Xray в исполнении Е0 запечатлели в цвете «Черная жемчужина». Такой автомобиль будет отличаться колесными дисками размером 15 дюймов, неокрашенными дверными ручками, а также в нем не будет противотуманных фар.

Новинка будет предлагаться с 1,6-литровым двигателем с отдачей 106 л.с., в паре с которым будет работать «механика». О стоимости и дате выхода новинки пока не сообщается, но предполагается, что она появится в ближайшее время.