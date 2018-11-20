Некоторое время назад в Сети появлялись слухи о том, что отечественный автогигант может выпустить ультрадешёвую версию «высокого хэтчбека» Lada Xray.
Опубликованы первые фотографии ультрабюджетной версии LADA XRAY
20.11.2018 09:02
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Подтверждением этих слухов стали фотографии такой новинки, которые оказались в распоряжении «Российской Газеты», Журналисты пишут, что первые партии такого варианта уже начали сходить с конвейера.
Ультрабюджетный Lada Xray в исполнении Е0 запечатлели в цвете «Черная жемчужина». Такой автомобиль будет отличаться колесными дисками размером 15 дюймов, неокрашенными дверными ручками, а также в нем не будет противотуманных фар.
Новинка будет предлагаться с 1,6-литровым двигателем с отдачей 106 л.с., в паре с которым будет работать «механика». О стоимости и дате выхода новинки пока не сообщается, но предполагается, что она появится в ближайшее время.
В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»
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