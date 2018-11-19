Qoros привез на автосалон в Гуанчжоу прототип электрокара Qoros Q-Lectriq

Молодая автомобильная компания Qoros на мотор-шоу в Гуанчжоу привезла свой новый электрический концепт седана под названием Q-Lectrig.

Модель демонстрирует развитие дизайна марки в будущем и по заявлению представителей израильско-китайской марки концепт в дальнейшем станет серийным, причем он будет значительно дешевле своих конкурентов.

О том когда появится серийный электрокар не сообщается, но уже было сказано, что на его платформе будет создан электрокроссовер.

Q-Lectrig получил запас хода на одном заряде до 350 км. Максимальная скорость концепта составляет 165 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 7 секунд. Мощность силовой установки, а также емкость батарей пока не называют.