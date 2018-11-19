Презентация обновленной версии кроссовера KIA KX5 состоялась в рамках автосалона в Гуанчжоу.
KIA представила обновленный кроссовер KIA KX5 для китайского рынка
19.11.2018 21:24
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Модель представляет собой четвертое поколение модели Sportage, предназначенную для рынка Китая, где автомобиль имеет новую внешность.
Измененный дизайн экстерьера в компании назвали как «глобальная стратегия». У кроссовера KX5 будет новый капот, бамперы, а также крылья, дверь багажника и оптика, при этом платформа у обоих автомобилей одна и та же.
Кроме этого, обновленный автомобиль для Китая теперь предлагается с системой кругового обзора.
Изменений в техническом плане не произошло и кроссовер в Китае все также будет доступен с 2,0-литровым бензиновым м 1,6-литровым турбированным двигателем.
Обновленный кроссовер Kia Sportage в России оценили в 1,3 млн рублей
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