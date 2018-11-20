Премьер-министр РФ согласился с предложением врио губернатора Приморья о временной отмене установки системы ЭРА-ГЛОНАС в праворульные машины.
Праворульным иномаркам разрешат ездить без «ЭРА-ГЛОНАСС»
20.11.2018 03:57
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Предложение правительству России внес временно исполняющий обязанности губернатора Приморья и вице-премьер Юрий Трутнев.
Напомним, по закону на все возимые из-за рубежа автомобили обязательно должны устанавливать систему аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАС.
Новые правила автоматически привели к подорожанию автомобилей ввезённых в Приморье из Японии.
Причем как оказалось устанавливаемое отдельно оборудование для экстренного вызова в праворульные машины работает некорректно или вовсе не работает.
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