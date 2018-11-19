Аналитики в России опубликовали отчетные данные по продажам новых грузовых автомобилей за октябрь.

Согласно этим данным, рынок новых грузовых автомобилей в октябре сократился на 3,4% до 7,7 тыс. реализованных единиц.

При этом за десять месяцев года продажи грузовиков выросли на 5,9% до 64,7 тыс. штук. Лидерство в данном сегменте удерживает «КамАЗ», которому удалось в октябре продать 2,4 тыс. грузовиков, что на 0,9% меньше.

На втором месте с существенным отставанием оказывается GAZ. Объёмы продаж в данном случае составили 769 штук, а рост – 18,7%.

В тройке лидеров оказалась Volvo с показателем 639 проданных грузовых машин, что хуже на 17,5%. Четвертый результат у Scania (633 ед.; +19,4%).

Такие марки как Isuzu (482 ед.; +15,9%) и MAN (482 ед.; +0,8%) расположились на пятом и шестом месте списка.