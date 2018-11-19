Эксперты назвали самые доходные автомобили Ford на рынке РФ

Россияне в период январь-сентябрь на автомобили марки Ford потратили почти 40 млрд рублей, такие данные приводит аналитические агентство «Автостат Инфо».

Согласно опубликованным данным, самой доходной моделью марки в 2018 году стал кроссовер Ford Kuga, который принес компании 15,4 млрд рублей. За отчетный период было продано 10 037 ед. Ford Kuga.

Второе место по доходности досталось модели Ford Focus — 10,75 млрд рублей, от продажи 9886 ед. автомобилей.

Еще 7 млрд рублей принес внедорожник Ford Explorer, на котором остановило свой выбор 2509 человек.

Доход с других автомобилей оказался не такой большой как с тройки лидеров. Так, Ford Ecosport принес компании 3,3 млрд выручки. Ford Mondeo добавил 2,1 млрд рублей, а Ford Fiesta – 1 млрд рублей.