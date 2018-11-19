Тестирование спортивного хэтчбека проводится на дорогах Германии, а между тем инсайдерам удалось выяснить некоторые подробности.
Прототип нового Mercedes-AMG A45 был замечен во время тестов
19.11.2018 17:51
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«Заряженный» Mercedes-AMG A45 получил фирменную решетку радиатора, которую можно заметить несмотря на камуфляж, а также имеет спойлер и выхлопную систему с четырьмя патрубками.
Новинка получит двухлитровый двигатель с четырьмя цилиндрами турбиной.
Его мощность составит не менее 400 лошадиных сил, а работать с ним в паре будет 8-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, которая передаст крутящий момент на все колеса с фирменной системой 4MATIC.
О точных сроках премьеры автомобиля пока не сообщается.
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