Прототип нового Mercedes-AMG A45 был замечен во время тестов

Тестирование спортивного хэтчбека проводится на дорогах Германии, а между тем инсайдерам удалось выяснить некоторые подробности.

«Заряженный» Mercedes-AMG A45 получил фирменную решетку радиатора, которую можно заметить несмотря на камуфляж, а также имеет спойлер и выхлопную систему с четырьмя патрубками.

Новинка получит двухлитровый двигатель с четырьмя цилиндрами турбиной.

Его мощность составит не менее 400 лошадиных сил, а работать с ним в паре будет 8-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, которая передаст крутящий момент на все колеса с фирменной системой 4MATIC.

О точных сроках премьеры автомобиля пока не сообщается.