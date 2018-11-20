Ювелир создал копию раллийного Ford из серебра, золота и платины

На продажу выставлена масштабная копия автомобиля Ford Escort RS1800. Эта реплика имеет размер всего 15 см и выполнена она из драгоценных металлов – серебра, золота, платины.

Автором драгоценного изделия стал известный ювелир Рассел Лорд. Свое произведение он намерен продать за 70 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете 5,9 млн рублей.



На создание реплики гоночного Ford Escort RS1800 Ари Ватанена было потрачено 1300 часов и ее было решено сделать еще 25 лет назад, но потом ювелир бросил заниматься этим изделием.

Сын ювелира вдохновил его на то, чтобы проект был закончен, так как он уже наполовину был сделан. Из серебра выполнили кузов автомобиля. Спойлер, петли капота и брызговики созданы из золота, причем последние украшены черными бриллиантами.

Бриллианты и оранжевые сапфиры установлены на месте оптики. Драгоценные камни также использовались в эмблеме марки и задних фонарях, причем эмблема сделана из голубого сапфира, а задние фонари выполнены из рубинов. Салон реплики создавали из платины и золота.

Ford Escort RS1800 становился победителем ралли Великобритании с 1975 по 1979 год. Машина оснащалась 1,8-литровым 117-сильным мотором, позже ее оснастили двухлитровым 253-сильным ДВС.