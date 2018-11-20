Россияне выбрали четыре лучших автомобиля 2018 года

Лучшие автомобили этого года были названы в четырех категориях в ходе опроса.

Результаты нового исследования опубликовали «Известия». Всего было четыре категории, среди которых были названы самые надежные, семейные, современные автомобили, а также рабочие лошадки.

В последней категории лидером оказался отечественный универсал «Лада Ларгус». Надежным по мнению россияне стал японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

За счет своей вместимости и безопасности звание семейного автомобиля года по версии россиян получил чешский кроссовер Škoda Kodiaq.

Ну и наконец, самым современным автомобилем 2018 года оказался Subaru Forester.